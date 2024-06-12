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Пашинян: Коммуникации могут быть открыты с Баку до подписания мирного соглашения

Пашинян: Коммуникации могут быть открыты с Баку до подписания мирного соглашения Премьер Армении Никол Пашинян считает вполне возможным открытие коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора, как, собственно, и делимитацию границы.
В регионе
12 июня 2024 г. 15:08
Пашинян: Коммуникации могут быть открыты с Баку до подписания мирного соглашения

Премьер Армении Никол Пашинян считает вполне возможным открытие коммуникаций с Азербайджаном до подписания мирного договора, как, собственно, и делимитацию границы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Вполне можно сформировать реальный мир, путем практических шагов, и потом только подписать соглашение. Но в любом случае мирный договор должен быть подписан", - сказал премьер журналистам в парламенте.

Проблема, которую пытаются решить стороны, очень сложная, и одними лишь подходами из учебников процесс не может продвигаться вперед. Но с другой стороны он согласен с тем, что нужно зафиксировать общие принципы.

Премьер-министр Пашинян подтвердил, что ранее Армения заявляла о готовности в течение месяца подписать мирный договор: "Это означает, что, по нашему мнению, нынешний текст мирного соглашения достаточно зрелый и может быть скорректирован до последних строк, доведен до окончательной формы на основе ранее установленных и подписанных двусторонних соглашений".

На прошлой неделе МИД Армении заявлял, что Ереван готов в течение месяца завершить работу над мирным соглашением и подписать его.

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Версия на английском языке Pashinyan: Communications can be opened with Baku before signing peace treaty
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş naziri: Sülh sazişi imzalanana qədər Azərbaycanla nəqliyyat qovşaqları açıla bilər

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