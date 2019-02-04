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    Пашинян теперь хочет сменить флаг Армении

    Баку. 4 февраля REPORT.AZ/ "Государственный флаг Армении должен быть сменен".

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом депутат от фракции "Мой шаг", возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян написал на своей странице в Facebook. 

    Его предложение привело к обширным дискуссиям в социальных сетях. У новой идеи Алена Симоняна о размещении на флаге креста оказались как сторонники, так и противники.  Высказавшиеся за поддержали идею, обосновывая это древними христианскими традициями Армении.  Противники идеи считают, что флаг в нынешнем виде имеет большое значение в истории Армении.

    Отметим, что Ален Симонян ранее предложил восстановить гимн Армянской ССР.

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