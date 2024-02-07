Пашинян: Статус Грузии как кандидата в члены ЕС меняет реалии на Южном Кавказе

Статус Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз меняет регион Южного Кавказа.

Статус Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз меняет регион Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, комментируя соглашение о стратегическом партнерстве, которое он подписал со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в ходе официального визита в Грузию в конце января.

Пашинян напомнил, что в документе обозначены различные направления сотрудничества, которые отражают волю обеих стран. Изменился и характер отношений Армении со странами региона, и сам регион. Одна из его реалий заключается в том, что в прошлом году Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.

"Хотим мы того или нет, это объективно влияет на наш регион. Две из четырех соседних стран – кандидаты на вступление в ЕС. И если раньше мы говорили "где Евросоюз, а где мы", то теперь все меняется. И я считаю очень важным стратегический диалог с Грузией, в отношениях с которой нужно не зацикливаться на каких-то частных вопросах, а искать пути их решения", - заявил Пашинян.

Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. Турция получила этот статус в декабре 1999. Но, учитывая, по версии ЕС, регресс этой страны в демократии и защите прав человека, с июня 2018 года переговоры не продолжались.