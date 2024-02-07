О нас

Пашинян: Статус Грузии как кандидата в члены ЕС меняет реалии на Южном Кавказе

Пашинян: Статус Грузии как кандидата в члены ЕС меняет реалии на Южном Кавказе Статус Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз меняет регион Южного Кавказа.
В регионе
7 февраля 2024 г. 18:02
Пашинян: Статус Грузии как кандидата в члены ЕС меняет реалии на Южном Кавказе

Статус Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз меняет регион Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, комментируя соглашение о стратегическом партнерстве, которое он подписал со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в ходе официального визита в Грузию в конце января.

Пашинян напомнил, что в документе обозначены различные направления сотрудничества, которые отражают волю обеих стран. Изменился и характер отношений Армении со странами региона, и сам регион. Одна из его реалий заключается в том, что в прошлом году Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.

"Хотим мы того или нет, это объективно влияет на наш регион. Две из четырех соседних стран – кандидаты на вступление в ЕС. И если раньше мы говорили "где Евросоюз, а где мы", то теперь все меняется. И я считаю очень важным стратегический диалог с Грузией, в отношениях с которой нужно не зацикливаться на каких-то частных вопросах, а искать пути их решения", - заявил Пашинян.

Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. Турция получила этот статус в декабре 1999. Но, учитывая, по версии ЕС, регресс этой страны в демократии и защите прав человека, с июня 2018 года переговоры не продолжались.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Ermənistanın region ölkələri ilə münasibətlərinin xarakteri dəyişib"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди
7 февраля 2024 г. 10:10
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану
5 февраля 2024 г. 16:50
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
Подорвавшемуся на мине жителю Тертера ампутировали ногу
5 февраля 2024 г. 13:04
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi