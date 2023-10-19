Пашинян сообщил о разработке дорожной карты по нормализации отношений Баку и Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при посредничестве ЕС разработана дорожная карта по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при посредничестве ЕС разработана дорожная карта по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report , об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с главой кабмина Литвы Ингридой Шимоните.

"Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это также отражено в четырехстороннем заявлении, подписанном в Гранаде", - сказал Пашинян.

Глава правительства Армении считает, что "приверженность сторон этой дорожной карте ускорит мирный процесс".