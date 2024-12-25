О нас

Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении

Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян сократил почти весь автопарк МИД страны.
В регионе
25 декабря 2024 г. 10:49
Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сократил почти весь автопарк МИД страны.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Отмечается, что из 15 машин остался один автомобиль, обслуживающий министра иностранных дел Арарата Мирзояна.

Издание пишет, что во внешнеполитическом ведомстве крайне недовольны этим решением.

Впредь для протокольных мероприятий с участием зарубежных делегаций им придется брать в аренду машины, и это обойдется бюджету дороже, чем содержание служебных автомобилей.

Сотрудники МИД также недоумевают, почему в президентской администрации оставили шесть машин, сократив автопарк всего на 50%.

Ранее Пашинян заявлял о намерении сократить автопарк государственных органов на 70-90%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan XİN-in avtomobil parkını ixtisar edib

Другие новости из категории

Семь человек задержаны за попытку покушения на топ-менеджера предприятия ОПК в Подмосковье
Семь человек задержаны за попытку покушения на топ-менеджера предприятия ОПК в Подмосковье
25 декабря 2024 г. 10:33
В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие
ВидеоВ торговом центре во Владикавказе произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие
25 декабря 2024 г. 10:17
За 5 лет из Еревана в Баку и обратно было выполнено 66 рейсов
За 5 лет из Еревана в Баку и обратно было выполнено 66 рейсов
25 декабря 2024 г. 09:45
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна диагностировали COVID-19
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна диагностировали COVID-19
25 декабря 2024 г. 06:58
Пашинян: У переговоров мог быть лишь один результат – фактическое возвращение Карабаха Азербайджану
Пашинян: У переговоров мог быть лишь один результат – фактическое возвращение Карабаха Азербайджану
25 декабря 2024 г. 00:49
Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
24 декабря 2024 г. 23:07
Уралоглу: Турция продолжает переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору
Уралоглу: Турция продолжает переговоры с Азербайджаном по Зангезурскому коридору
24 декабря 2024 г. 22:30
Президенты России и Таджикистана ведут переговоры
Президенты России и Таджикистана ведут переговоры
24 декабря 2024 г. 21:57
Вице-спикер парламента Грузии: За антиправительственными митингами стоит Фонд Сороса
Вице-спикер парламента Грузии: За антиправительственными митингами стоит Фонд Сороса
24 декабря 2024 г. 15:34
Иран может возобновить деятельность посольства в Сирии
Иран может возобновить деятельность посольства в Сирии
24 декабря 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi