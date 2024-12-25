Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сократил почти весь автопарк МИД страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сократил почти весь автопарк МИД страны.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Отмечается, что из 15 машин остался один автомобиль, обслуживающий министра иностранных дел Арарата Мирзояна.

Издание пишет, что во внешнеполитическом ведомстве крайне недовольны этим решением.

Впредь для протокольных мероприятий с участием зарубежных делегаций им придется брать в аренду машины, и это обойдется бюджету дороже, чем содержание служебных автомобилей.

Сотрудники МИД также недоумевают, почему в президентской администрации оставили шесть машин, сократив автопарк всего на 50%.

Ранее Пашинян заявлял о намерении сократить автопарк государственных органов на 70-90%.