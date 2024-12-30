Пашинян сокращает количество служебных автомобилей министерств

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил "непримиримую войну" роскошному автопарку министерств.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил "непримиримую войну" роскошному автопарку министерств.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

По его данным, к 2025 году многие министерства сохранят лишь по одной служебному автомобилю. Так, в министерстве иностранных дел вместо прежних 15 автомобилей останется только один, который будет обслуживать главу ведомства. В Минздраве из девяти машин также останется одна. Министерство окружающей среды сократит автопарк с 13 до одного автомобиля.

Отмечается, что процесс оптимизации продолжается и в других ведомствах. Однако информацию о количестве служебных машин в Минобороны и Службе внешней разведки предоставить отказались, сославшись на гостайну. Национальное собрание и МВД запросили дополнительное время для подготовки данных.

Напомним, что ранее армянская газета "Грапарак" писала о том, что Пашинян практически полностью сократил автопарк МИД страны.