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Пашинян сокращает количество служебных автомобилей министерств

Пашинян сокращает количество служебных автомобилей министерств Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил "непримиримую войну" роскошному автопарку министерств.
В регионе
30 декабря 2024 г. 20:41
Пашинян сокращает количество служебных автомобилей министерств

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил "непримиримую войну" роскошному автопарку министерств.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

По его данным, к 2025 году многие министерства сохранят лишь по одной служебному автомобилю. Так, в министерстве иностранных дел вместо прежних 15 автомобилей останется только один, который будет обслуживать главу ведомства. В Минздраве из девяти машин также останется одна. Министерство окружающей среды сократит автопарк с 13 до одного автомобиля.

Отмечается, что процесс оптимизации продолжается и в других ведомствах. Однако информацию о количестве служебных машин в Минобороны и Службе внешней разведки предоставить отказались, сославшись на гостайну. Национальное собрание и МВД запросили дополнительное время для подготовки данных.

Напомним, что ранее армянская газета "Грапарак" писала о том, что Пашинян практически полностью сократил автопарк МИД страны.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan nazirliklərin xidməti avtomobillərinin sayını azaldır

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