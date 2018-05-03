Пашинян собрал необходимое количество подписей для выдвижения в премьеры

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян собрал подписи одной трети депутатов парламента, необходимые для выдвижения кандидатуры в премьеры Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам депутат от оппозиционного блока "Елк" ("Выход") Арарат Мирзоян.

"Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра", - отметил А.Мирзоян.

В свою очередь представитель блока "Царукян", депутат Наира Зограбян сообщила, что из 31 депутатов ее блока 27 уже подписались под документом.

Кроме блока "Царукян" за кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства страны свою позицию озвучили фракции "Дашнакцутюн" и "Елк".

Напомним, что 8 мая в парламенте Армении пройдут внеочередные выборы премьер-министра страны.