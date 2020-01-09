Пашинян снял с должности своего пресс-секретаря

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении своего пресс-секретаря Владимира Карапетяна от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"Руководствуясь законом "Об общественной службе", освободить Владимира Карапетяна от должности пресс-секретаря премьер-министра", - говорится в указе председателя армянского правительства.

Владимир Карапетян был назначен пресс-секретарем премьера Пашиняна 29 января 2019 года.