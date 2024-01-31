Пашинян снял Испирян с должности заместителя министра экономики

Заместитель министра экономики Армении Ани Испирян освобождена от занимаемой должности.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
"Руководствуясь частью первой статьи 9 закона Республики Армения "О государственной службе", Ани Испирян освобождена от должности заместителя министра экономики", - говорится в документе.
Сообщается о том, что Испирян избрана на пост председателя Совета директоров ЗАО "Фонд государственных интересов Армении".