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Пашинян снял Испирян с должности заместителя министра экономики

Пашинян снял Испирян с должности заместителя министра экономики Заместитель министра экономики Армении Ани Испирян освобождена от занимаемой должности.
В регионе
31 января 2024 г. 10:37
Пашинян снял Испирян с должности заместителя министра экономики

Заместитель министра экономики Армении Ани Испирян освобождена от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

"Руководствуясь частью первой статьи 9 закона Республики Армения "О государственной службе", Ани Испирян освобождена от должности заместителя министра экономики", - говорится в документе.

Сообщается о том, что Испирян избрана на пост председателя Совета директоров ЗАО "Фонд государственных интересов Армении".

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Версия на английском языке Pashinyan dismisses deputy minister
Версия на азербайджанском языке Paşinyan nazir müavinini vəzifəsindən azad edib

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