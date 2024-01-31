Пашинян снял Испирян с должности заместителя министра экономики

Заместитель министра экономики Армении Ани Испирян освобождена от занимаемой должности.

Заместитель министра экономики Армении Ани Испирян освобождена от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

"Руководствуясь частью первой статьи 9 закона Республики Армения "О государственной службе", Ани Испирян освобождена от должности заместителя министра экономики", - говорится в документе.

Сообщается о том, что Испирян избрана на пост председателя Совета директоров ЗАО "Фонд государственных интересов Армении".