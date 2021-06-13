Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.

"Когда президент..., премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях", — сказал Пашинян, не заметив оговорки.

Стоявшие позади него исполняющий обязанности министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли сдержать улыбки.

И. о. премьера поблагодарил руководство США, грузинских и европейских партнеров за возвращение военных.