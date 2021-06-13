О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России

Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером.
В регионе
13 июня 2021 г. 00:55
Пашинян случайно назвал Лаврова президентом и премьером России

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем премьером.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.

"Когда президент..., премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях", — сказал Пашинян, не заметив оговорки.

Стоявшие позади него исполняющий обязанности министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли сдержать улыбки.

И. о. премьера поблагодарил руководство США, грузинских и европейских партнеров за возвращение военных.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Sergey Lavrovu gah prezident, gah baş nazir adlandırdı, xanımı güldü

Экслюзивные новости

Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi