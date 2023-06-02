Пашинян сделает признания о 44-дневной войне: есть важные вещи, которые вы должны знать

Выступление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны будет публичным.

Выступление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны будет публичным.

Об этом Report передает со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, премьер-министр РА пытается понять, что говорить, о чем лучше умолчать.

"Есть важные вещи, которые вы должны знать, я также расскажу о переговорном процессе. Я сейчас сосредоточен на этой теме, пытаюсь понять, что говорить, а о чем молчать, чтобы не навредить государству", - сказал он.

Напомним, что Пашинян заявил о своем участии в Следственной комиссии во время встречи с представителями армянской общины Праги.