Пашинян сделает признания о 44-дневной войне: есть важные вещи, которые вы должны знать

Выступление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны будет публичным.
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Согласно информации, премьер-министр РА пытается понять, что говорить, о чем лучше умолчать.
"Есть важные вещи, которые вы должны знать, я также расскажу о переговорном процессе. Я сейчас сосредоточен на этой теме, пытаюсь понять, что говорить, а о чем молчать, чтобы не навредить государству", - сказал он.
Напомним, что Пашинян заявил о своем участии в Следственной комиссии во время встречи с представителями армянской общины Праги.