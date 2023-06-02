О нас

Пашинян сделает признания о 44-дневной войне: есть важные вещи, которые вы должны знать

Пашинян сделает признания о 44-дневной войне: есть важные вещи, которые вы должны знать Выступление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны будет публичным.
В регионе
2 июня 2023 г. 03:39
Пашинян сделает признания о 44-дневной войне: есть важные вещи, которые вы должны знать

Выступление премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны будет публичным.

Об этом Report передает со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, премьер-министр РА пытается понять, что говорить, о чем лучше умолчать.

"Есть важные вещи, которые вы должны знать, я также расскажу о переговорном процессе. Я сейчас сосредоточен на этой теме, пытаюсь понять, что говорить, а о чем молчать, чтобы не навредить государству", - сказал он.

Напомним, что Пашинян заявил о своем участии в Следственной комиссии во время встречи с представителями армянской общины Праги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan 44 günlük müharibə ilə bağlı etiraflar edəcək: “Bilməli olduğunuz vacib şeylər var”

Экслюзивные новости

Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi