Пашинян: Сделаем все, чтобы нашу позицию донести до ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире, прокомментировал вопрос о том, почему Армения не выходит из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире, прокомментировал вопрос о том, почему Армения не выходит из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Если бы отсутствовала политическая воля для принятия решений, продиктованных интересами Армении, то мы не делали бы всех тех заявлений и оговорок, которые озвучиваем касательно деятельности ОДКБ", - сказал Пашинян.

По его словам, политическая воля для принятия решений во благо страны есть, однако власти намерены руководствоваться государственными интересами Армении.

"В настоящее время мы констатируем, что действия ОДКБ или ее бездействие не отвечают обязательствам в отношении Армении. В этом плане действия организации не соответствуют интересам страны", - сказал Пашинян.

И этот вопрос, по его словам, Ереван поднимает. Сначала армянская сторона делала это в рабочем порядке. Позже это было сделано публично, чтобы армянская общественность не задавалась вопросом, почему эти вопросы не поднимаются.

"Мы хотим до последней возможности сделать все, чтобы полноценно понять ОДКБ, и сделать понятной для организации нашу позицию. И если на этом пути мы будем считать весь потенциал исчерпанным…Наше общество будет спрашивать, почему остаемся в организации, если оно не дает Армении ничего или же тот минимум, который бы сохранял интерес к ней", - сказал Пашинян.