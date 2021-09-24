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Пашинян: Считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций

Пашинян: Считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе.
В регионе
24 сентября 2021 г. 21:44
Пашинян: Считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций
Никол Пашинян

Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в пятницу в видеоформате на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций, о чем говорится в 9-м пункте трехстороннего заявления, подписанного президентом Российской Федерации, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября 2020 года, и в заявлении от 11 января 2021 года.

«Результатом решения этой важнейшей задачи станет то, что страны региона будут связаны между собой транспортными артериями. Будет создана возможность для установления экономических связей, что является одной из важных предпосылок для мирного развития", - отметил глава правительства», - сказал Н.Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Regional kommunikasiyaların açılmasını son dərəcə vacib hesab edirəm”

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