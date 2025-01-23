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Пашинян считает высокой вероятность приятия парламентом законопроекта о вступлении Армении в ЕС

Пашинян считает высокой вероятность приятия парламентом законопроекта о вступлении Армении в ЕС Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает весьма вероятным принятие парламентом страны законопроекта о начале процесса вступления в Евросоюз.
В регионе
23 января 2025 г. 16:37
Пашинян считает высокой вероятность приятия парламентом законопроекта о вступлении Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает весьма вероятным принятие парламентом страны законопроекта о начале процесса вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Была инициатива гражданского общества, наше правительство одобрило этот законопроект, и существует высокая вероятность того, что наш парламент примет его. Это будет означать, что мы начинаем процесс интеграции с Европейским союзом", - сказал Пашинян на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Кроме того, он выразил надежду на скорейшее завершение переговоров по либерализации визового режима между Арменией и ЕС и подписание соответствующего соглашения.

Как сообщалось, 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

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