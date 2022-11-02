Пашинян: С Турцией удалось преодолеть коммуникационные трудности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал важными контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал важными контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, во время слушаний в парламенте по проекту бюджета на 2023 год премьер напомнил, что в текущем году у него состоялся телефонный разговор с Эрдоганом, а затем была недавняя встреча в Праге.

"Я думаю, что у нас есть очень важное изменение ситуации, которое, конечно, само по себе не является каким-то существенным и практическим результатом. Но анализируя обстановку, я понял, что в ходе контактов с турецкой стороной в августе-октябре этого года мы смогли преодолеть коммуникационные сложности" - сказал он, подчеркнув, что сейчас нет дилеммы ни на уровне правительства, ни общества.

Между Арменией и Турцией нет дипотношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за оккупации азербайджанских земель армянской стороной.

После завершения II карабахской войны и освобождения оккупированных территорий возвращения Азербайджана, Армения и Турция начали переговоры о нормализации отношений.

В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации двусторонних отношений. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже четыре раунда переговоров.