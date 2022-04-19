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Пашинян прибыл в Россию с двухдневным визитом

Пашинян прибыл в Россию с двухдневным визитом Премьер-министр Армении Никол Пашинян с двухдневным официальным визитом прибыл в Россию
В регионе
19 апреля 2022 г. 12:50
Пашинян прибыл в Россию с двухдневным визитом
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с двухдневным официальным визитом прибыл в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Предусмотрена встреча армянского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Михаилом Мишустиным.

В повестке переговоров с Путиным – развитие двустороннего сотрудничества. Одной из тем обсуждения станет реализация заявлений глав Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В состав делегации входят вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совбеза Армен Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян и другие должностные лица.

Запланирован также визит премьера Армении в Нижний Новгород.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyanın Rusiyaya səfəri başlayıb

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