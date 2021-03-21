Пашинян: Мы приобрели российские истребители без боеприпасов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил предоставленные бывшим главным военным инспектором генерал-полковником Мовсесом Акопяном сведения о том, что Армения приобрела у России самолеты Су-30СМ без боеприпасов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил предоставленные бывшим главным военным инспектором генерал-полковником Мовсесом Акопяном сведения о том, что Армения приобрела у России самолеты Су-30СМ без боеприпасов.

Об этом Report передает со ссылкой на Aysor.am.

«Нас обвиняют, говорят, почему купили самолеты. Да, мы купили самолеты, и, да, не успели до войны купить ракеты. Но купили бы самолеты вы, а мы бы купили ракеты», - сказал Пашинян сегодня на встрече с жителями села Оганаван Арагацотнской области.

Напомним, что Мовсес Акопян, который ушел в отставку после войны в Карабахе, на пресс-конференции 19 ноября 2020 года заявил, что Пашинян изменил план закупки вооружений.

"Приобрели истребители Су-30СМ... Нам не нужны были самолеты Су. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал Акопян.

В тот же день министерство обороны Армении выступило с опровержением, отметив, что заявления Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну. В ведомстве назвали неверными утверждения о том, что самолеты Су-30СМ не имеют боеприпасов.