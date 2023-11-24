Пашинян: Россия может списать часть долга Армении за счет выплаченных средств за оружие

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что прорабатывается вопрос сокращения долга перед Россией за счет выплаченных для закупки оружия средств.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что прорабатывается вопрос сокращения долга перед Россией за счет выплаченных для закупки оружия средств.

Как сообщает Report, об этом глава правительства Армении заявил, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.

Глава правительства не назвал конкретных сумм, заявив, что есть проблемы с невыполнением оружейных контрактов. По его словам, это не единственный вариант решения вопроса, есть и другие.

"Мы знаем, что Россия сама нуждается в вооружениях. Мы в этом контексте настроены решить вопрос в рабочем порядке. Надеюсь, обсуждения приведут к конкретным результатам", - добавил он.

Власти Армении неоднократно заявляли, что Россия не поставила вооружения и военную технику по контракту, в рамках которого были перечислены средства, по одним данным 250 млн, по другим – около 400 млн долларов.