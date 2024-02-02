Пашинян: РФ не может быть основным партнером Армении в оборонной сфере

Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше.

Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

По его мнению, Армении нужно изменить концепцию развития армии. Он не исключил, что соответствующий документ будет принят до конца года. В нем необходимо пересмотреть взаимодействие с другими государствами и изложить представление, с кем и как должна сотрудничать страна в оборонной сфере, считает премьер.

"В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин", - сказал Пашинян