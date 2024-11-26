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Пашинян решил сократить практически все служебные машины МИД Армении

Пашинян решил сократить практически все служебные машины МИД Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение сократить практически все служебные автомобили МИД страны.
В регионе
26 ноября 2024 г. 10:36
Пашинян решил сократить практически все служебные машины МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение сократить практически все служебные автомобили МИД страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ранее Пашинян опубликовал ролик, показав, как зачеркивает строчки в списке служебных машин госструктур.

"В результате этого решения возникнут некоторые организационные проблемы, но наши коллеги своевременно не отреагировали на мое предыдущее поручение", – заявил премьер.

По его словам, 70-90% служебных машин будет сокращено.

Отмечается, что глава МИД Арарат Мирзоян попытался исправить ситуацию, заявив премьеру, что представительские автомобили нужны для приема и сопровождения иностранных гостей. Однако Пашинян ему дал понять, что нужно искать альтернативные варианты, например, брать машины в аренду. Пока неясно, удастся ли Мирзояну убедить Пашиняна, но на этом фоне между ними пробежала "черная кошка", отмечают СМИ.

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Версия на английском языке Armenia to cut most of Foreign Ministry's service vehicles
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN-də xidməti avtomobillərin əksəriyyəti ixtisar ediləcək

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