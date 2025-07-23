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Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал разработанный им же план действий по смещению Католикоса Всех армян Гарегина II.
В регионе
23 июля 2025 г. 18:30
Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал разработанный им же план действий по смещению Католикоса Всех армян Гарегина II.

Как передает Report, об этом премьер написал в соцсети Facebook

"Освобождаем от Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса) Первопрестольный Эчмиадзин. Местоблюстителем католикоса назначается какой-либо добропорядочный женатый священник, который, естественно, не претендует на его место", - написал Пашинян.

В представлении премьера, новые выборы Католикоса не должны проходить до того, пока на базе средневекового устава церкви не будет утвержден новый - Устав Армянской Апостольской церкви. Он будет не на древнеармянском, а на понятном всем современном армянском языке. Его должен утвердить Национальный церковный собор.

После этого Пашинян предлагает провести выборы, в которых будут участвовать кандидаты, чья добропорядочность будет проверена (каким образом, не указывается - ред). Соответствие кандидатов, процедура выборов также должны быть определены Уставом.

Напомним, что противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью обострилось после публикаций премьер-министра Никола Пашиняна в соцсети, в которых он допустил крайне резкие высказывания и выступил с обвинениями в адрес высшего духовенства. Позднее он предложил изменить порядок избрания Католикоса всех армян, предполагая закрепление решающей роли государства в этом процессе.

25 июня после серии обысков и задержаний был арестован архиепископ Баграт Галстанян - лидер движения "Священная борьба", а также ряд его сторонников. Следственный комитет Армении сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Фигурантам инкриминируется подготовка терактов, массовых беспорядков и попытка смены власти. Утром 27 июня силовики в масках ворвались в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри и начали проводить обыски. Глава епархии архиепископ Микаель Аджапахян в это время уже выехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин на собрание духовенства. 26 июня стало известно, что Генеральная прокуратура Армении возбудила против него уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan II Qareginin devrilməsi planını hazırlayıb

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