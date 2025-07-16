Пашинян: Мы заинтересованы в международном сообщении в третьи страны через Азербайджан

Ереван заинтересован в открытии транспортных коммуникаций в регионе, а также в международном сообщении из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана, а из Азербайджана в третьи страны через территорию Армении.

Ереван заинтересован в открытии транспортных коммуникаций в регионе, а также в международном сообщении из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана, а из Азербайджана в третьи страны через территорию Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы заинтересованы в двустороннем товарообороте, международном сообщения из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана, из Азербайджана в третьи страны через территорию Армении, а также транзитного обмена", - сказал он.

Премьер отметил, что вопрос по разблокировке коммуникаций Армения рассматривает в контексте территориальной целостности.

"Во всех наших обсуждениях по разблокировке коммуникаций, нужно подчеркнуть, что мы представляли и будем представлять интересы в контексте территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Республики Армения. Мы никогда не вели обсуждений, которые были бы оторваны от нашей территориальной целостности или противоречили этой повестке", - отметил он.