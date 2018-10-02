Пашинян рассказал об итогах первых переговоров с Республиканской партией Армении

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с руководителем парламентской фракции Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном вопрос о внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Никол Пашинян сказал в беседе с журналистами после встречи, добавив, что это была первая встреча на тему внеочередных выборов Национального Собрания.

"Мы обменялись мнениями по этому вопросу и договорились, что необходимо начать переговорный процесс", – сказал Пашинян, добавив, что не следует думать, что за одну встречу можно было принять решение.

Премьер-министр сказал, что выборы должны состояться как можно скорее. По его словам, какими бы ни были результаты выборов, в будущем парламенте политическая оппозиция будет представлена не меньше, чем сегодня.

1/3 депутатов Национального Собрания должны быть представителями оппозиции. "Но вместо этого у правительства будет большинство, что позволит ему полностью функционировать и заниматься вопросами повестки страны. У нас будет легитимная власть и легитимное меньшинство. Если даже вторая политическая сила наберет 5 процентов голосов, то она бонусом наберет столько голосов, чтобы получить 1/3 мест", – сказал Пашинян.

Он сообщил, что на данный момент не достигнуто соглашение со стороны РПА о проведении досрочных выборов.