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Пашинян рассказал о трехсторонней встрече в Брюсселе

Пашинян рассказал о трехсторонней встрече в Брюсселе Правительство Армении приняло мирную повестку и нам нужна решительность для претворения этой повестки в жизнь.
В регионе
1 сентября 2022 г. 12:32
Пашинян рассказал о трехсторонней встрече в Брюсселе

Правительство Армении приняло мирную повестку, и властям страны нужна решительность для претворения этой повестки в жизнь.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, комментируя трехстороннюю встречу в Брюсселе.

"Вчера в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета состоялась моя встреча с президентом Азербайджана. Вчера мы распространили пресс-релиз по итогам встречи, в котором отмечены обсужденные темы и принятые решения. Это рабочие решения, понятно что было объемное, нелегкое обсуждение, но я хочу зафиксировать, что наши цели продолжают оставаться и должны оставаться теми же, о которых я заявлял в моих публичных выступлениях.

Правительство Армении приняло мирную повестку и тут также нам нужна решительность для претворения этой повестки в жизнь. Мы должны понимать, что это нелегко, возможные решения не на поверхности, мы должны продолжать последовательную работу, потому что и наше решение, и воля народа заключается в том, чтобы днем ранее в регионе установился всеобъемлющий мир", - заявил Пашинян.

31 августа состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе. Стороны договорились активизировать предметную работу по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan hökumətin iclasında Brüsseldəki üçtərəfli görüşdən danışıb
Версия на английском языке Pashinyan on tripartite meeting in Brussels

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