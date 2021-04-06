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Пашинян рассказал о полномасштабных реформах в армии

Пашинян рассказал о полномасштабных реформах в армии "Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов"
В регионе
6 апреля 2021 г. 17:16
Пашинян рассказал о полномасштабных реформах в армии

"Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания". Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии визита в Москву, который состоится 7 апреля.

По его словам, сейчас в Вооруженных силах Армении уже стартовали масштабные реформы, "которые также осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами".

"Должен сказать, что мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с РФ в области военного и военно-технического сотрудничества, соответствующие консультации ведутся, а на уровне экспертов уже установлены необходимые контакты", - сказал Н. Пашинян.

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