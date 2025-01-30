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Пашинян рассказал Кобахидзе о прогрессе в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы

Пашинян рассказал Кобахидзе о прогрессе в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы Армения стремится реализовать мирную повестку с Азербайджаном.
В регионе
30 января 2025 г. 17:22
Пашинян рассказал Кобахидзе о прогрессе в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы

Армения стремится реализовать мирную повестку с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на совместном брифинге с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Ереване.

По словам главы армянского правительства, Ереван продолжит прилагать усилия в этом направлении.

Он также заявил, что на сегодняшних переговорах проинформировал Кобахидзе о прогрессе в процессе делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, о достигнутых договоренностях.

Как отметил Пашинян, на встрече с грузинским коллегой также обсуждались вопросы делимитации и демаркации границы с Грузией. Стороны договорились активизировать усилия в этом направлении.

Кобахидзе со своей стороны заявил, что Грузия готова к посредническим усилиям для армяно-азербайджанской нормализации.

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Версия на английском языке Pashinyan informs Kobakhidze about progress in Armenian-Azerbaijani border delimitation process
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiya prosesi ilə bağlı Kobaxidzeyə məlumat verib

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