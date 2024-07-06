Пашинян в поздравлении Пезешкиану напомнил об "особых отношениях Армении и Ирана"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Масуду Пезешкиану поздравление в связи с избранием президентом Исламской Республики Иран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Масуду Пезешкиану поздравление в связи с избранием президентом Исламской Республики Иран.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Пашинян заявил, что для правительства и народа Армении "отношения с братской Исламской Республикой Иран" имеют особое значение.

"Постоянное углубление теплых отношений между Арменией и Ираном имеет особое значение как в контексте двустороннего сотрудничества, так и в контексте региональной стабильности и процветания", - заявил премьер Армении.

Пашинян выразил уверенность в том, что правительства Армении и Ирана реализуют достигнутые договоренности, а также приступят к ряду новых проектов.

Ранее глава избирательной комиссии Ирана Мохсен Эслами объявил победу на выборах реформатора Масуда Пезешкиана, за которого во втором туре проголосовали 16 384 403 избирателя. Конкурент Пезешкиана - кандидат от консервативного крыла Саид Джалили - набрал 13 538 179 голосов.

Явка во втором туре достигла 49,8% избирателей.