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Пашинян: Пусть никто не думает, что я сбегу

Пашинян: Пусть никто не думает, что я сбегу "Если народ решит, что должен расстрелять меня, я послушно встану у стены"
В регионе
20 марта 2021 г. 15:25
Пашинян: Пусть никто не думает, что я сбегу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на призыв бывшего президента страны Левона Тер-Петросяна заявил, что не собирается никуда уезжать, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Разве я похож на человека, который может сбежать? Если народ решит, что должен расстрелять меня, я послушно встану у стены. Пусть никто не думает, что я сбегу от принятого народом решения", - заявил Пашинян

Говоря о внутриполитической ситуации в Армении, Пашинян отметил, что "в стране есть люди и силы, желающие кровопролития" . "Они хотят, чтобы на улицах Еревана пролилась кровь, так как эти люди не насытились кровью… Эти люди хотят втянуть Армению в новое кровопролитие", - заявил он.

Ранее Пашинян назвал дату досрочных выборов в Армении.

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