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Пашинян: Прямой угрозы жизни армян Карабаха нет

Пашинян: Прямой угрозы жизни армян Карабаха нет Прямой угрозы жизни армян Карабаха нет.
В регионе
22 сентября 2023 г. 11:55
Пашинян: Прямой угрозы жизни армян Карабаха нет

Прямой угрозы жизни армян Карабаха нет, не следует распространять непроверенную информацию, особенно в условиях, когда против Армении ведется гибридная война.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании Кабмина.

Напомнив свое заявление, сделанное накануне во время обращения к народу в прямом эфире, армянский премьер отметил, что сейчас данная оценка остается в силе. Он уточнил, что речь идет об общей ситуации.

По словам Пашиняна, в контексте ситуации в Карабахе надо быть максимально внимательными и быть на постоянной связи с обществом. Нужно сделать все, чтобы у граждан было доверие к официальной информации, поскольку против Армении ведется гибридная война, в первую очередь - в информационном поле.

"Мы должны сохранять активное сотрудничество со СМИ, чтобы люди получали правильную информацию. В нынешней эмоциональной ситуации любая негативная информация может иметь столь же негативное влияние на обстановку и процесс принятия решений. Именно поэтому важно оценивать ситуацию на основе проверенной информации", - добавил он.

Пашинян также заверил, что правительство сделает максимум для улучшения обстановки.

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