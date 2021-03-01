Пашинян провел заседание Совбеза Армении

Заседание Совбеза Армении состоялось сегодня под руководством премьер-министра Никола Пашиняна

Заседание Совбеза Армении состоялось сегодня под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба правительства, участники заседания обсудили вопросы, касающиеся внутренней и внешней безопасности Армении, вызовы, стоящие перед государством, и пути их преодоления.

На встрече отсутствовали президент Армении Армен Саркисян и начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян.

Напомним, политический кризис усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани.

В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию". Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление в аппарат премьера. Между тем, глава правительства повторно отправил документ президенту.