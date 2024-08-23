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Путин обсудил с Пашиняном недавний визит в Азербайджан

Путин обсудил с Пашиняном недавний визит в Азербайджан Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу и обсудили видит российского лидера в Азербайджан.
В регионе
23 августа 2024 г. 13:22
Путин обсудил с Пашиняном недавний визит в Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу и обсудили визит российского лидера в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

"Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина", - говорится в сообщении.

Пашинян заявил, что договорился о встрече с Путиным в будущем для обсуждения вопросов двухсторонней повестки, сообщили в кабмине.

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Версия на азербайджанском языке Putin Paşinyanla Azərbaycana son səfərini müzakirə edib

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