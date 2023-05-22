Пашинян прокомментировал арест женщины, обвиняемой в похищении его сына

В Армении люди должны понять, что все вопросы следует решать правовым путем.

В Армении люди должны понять, что все вопросы следует решать правовым путем.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване, комментируя арест матери погибшего солдата и его разговор с сыном.

20 мая суд арестовал на месяц мать погибшего в 44-дневной войне Жоры Мартиросяна - Гаяне Акопян, обвиняемую в организации похищения сына премьера - Ашота Пашиняна. Она своей вины не признает. Родители других погибших и их сторонники объявили о бессрочном сидячем пикете у здания правительства Армении в поддержку Акопян и требуют ее срочного освобождения.

Пашинян отметил, что не просил сына отказываться от заявления против Акопян (Мартиросян), поскольку при первом же разговоре Пашинян-младший своими доводами лишил этой возможности. По его словам, он поговорил с сыном уже после того, как начались правовые процедуры.

"Когда я с ним говорил, он утверждал, что все вопросы в Армении должны решаться правовыми процедурами. Он поинтересовался, как ему реагировать на произошедшее - собрать друзей или ребят его отряда и прибегнуть к ответным действиям? Неуважением ответить на неуважение, угрозой - на угрозу, похищением - на похищение? Он подчеркнул, что это неприемлемо", - подчеркнул он.

Напомним, 17 мая на основе заявления Ашота Пашиняна было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека". Следствие отмечает, что члены организации "Зов сыновей", а в частности Гаяне Акопян (Мартиросян) заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, в результате чего его задел проезжавший следом автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли, отметив, что Пашинян-младший добровольно сел в машину Гаяне Акопян и согласился поехать с ней на военное кладбище "Ераблур" в Ереване, затем по дороге "по непонятной причине выпрыгнул из машины".