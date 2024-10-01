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Пашинян проинформировал вице-президента Ирана о ходе мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

Пашинян проинформировал вице-президента Ирана о ходе мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном Премьер-министр Никол Пашинян принял первого вице-президента Ирана Мохаммада Резу Арефа, который находится с визитом в Армении.
В регионе
1 октября 2024 г. 19:03
Пашинян проинформировал вице-президента Ирана о ходе мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Никол Пашинян принял первого вице-президента Ирана Мохаммада Резу Арефа, который находится с визитом в Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, Ареф отметил готовность Ирана к развитию многовекторного сотрудничества с Арменией.

Пашинян в свою очередь проинформировал о ходе мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также рассказал о проекте "Перекресток мира", направленном на разблокирование региональных коммуникаций, говорится в сообщении.

"Развитие отношений с Ираном является одним из приоритетов правительства Армении... Армения готова содействовать развитию торгово-экономических связей с заинтересованными странами на основе принципов суверенитета, универсальной юрисдикции, равенства и взаимности", - подчеркнул армянский премьер.

Отмечается, что на встрече также обсуждались двусторонние торгово-экономические отношения, сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, строительства дорог и туризма.

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