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Пашинян: Проект по национализации "Электрических сетей Армении" готов

Пашинян: Проект по национализации "Электрических сетей Армении" готов Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности проекта по национализации ЗАО "Электрических сетей Армении".
В регионе
24 июня 2025 г. 11:46
Пашинян: Проект по национализации Электрических сетей Армении готов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности проекта по национализации ЗАО "Электрических сетей Армении".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По его словам, реализация этого плана произойдет "очень скоро", и это будет происходить в соответствии с законодательством страны.

Отметим, что владельцем ЗАО является российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, арестованный 18 июня. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении оштрафовала "Электросети Армении" на 10 млн драмов (около $26 тыс.).

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri"nin milliləşdirilməsi layihəsi hazırdır

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