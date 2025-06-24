Пашинян: Проект по национализации "Электрических сетей Армении" готов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности проекта по национализации ЗАО "Электрических сетей Армении".
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
По его словам, реализация этого плана произойдет "очень скоро", и это будет происходить в соответствии с законодательством страны.
Отметим, что владельцем ЗАО является российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, арестованный 18 июня. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении оштрафовала "Электросети Армении" на 10 млн драмов (около $26 тыс.).