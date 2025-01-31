Пашинян: Процесс делимитации границ стал очень предметным в 2024 году

Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, по сути, стал очень предметным в 2024 году.

Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, по сути, стал очень предметным в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

"Документ опубликован. Мы готовы, и я должен честно сказать, что процесс делимитации, по сути, стал очень предметным в 2024 году. У нас есть первый межгосударственный документ с Азербайджаном. Каждая из стран одобрила этот документ, что имеет основополагающее значение. Уже есть договоренность о том, что в предстоящий период комиссии и стороны сосредоточатся на работах по демаркации армяно-азербайджанской границы от границы Грузии до границы Ирана", - отметил он.