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Пашинян: Процесс делимитации границ стал очень предметным в 2024 году

Пашинян: Процесс делимитации границ стал очень предметным в 2024 году Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, по сути, стал очень предметным в 2024 году.
В регионе
31 января 2025 г. 14:07
Пашинян: Процесс делимитации границ стал очень предметным в 2024 году

Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, по сути, стал очень предметным в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

"Документ опубликован. Мы готовы, и я должен честно сказать, что процесс делимитации, по сути, стал очень предметным в 2024 году. У нас есть первый межгосударственный документ с Азербайджаном. Каждая из стран одобрила этот документ, что имеет основополагающее значение. Уже есть договоренность о том, что в предстоящий период комиссии и стороны сосредоточатся на работах по демаркации армяно-азербайджанской границы от границы Грузии до границы Ирана", - отметил он.

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Версия на английском языке Pashinyan: Border delimitation process became very substantive in 2024
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Sərhədlərin delimitasiyası prosesi 2024-cü ildə çox konkret xarakter alıb

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