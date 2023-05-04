Пашинян: Проблема распространения наркотиков в Армении стала настолько серьезной, что ею занимается СБ

Проблема распространения наркотиков в Армении стала настолько серьезной, что ее решением отныне занимается Совет безопасности.

Проблема распространения наркотиков в Армении стала настолько серьезной, что ее решением отныне занимается Совет безопасности.

Как передает Report, об этом на заседании Национального Собрания во время правительственного часа заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

Так, по его словам, оборот наркотиков в Армении постоянно растет, о чем свидетельствуют участившиеся случаи задержания наркокурьеров.

"Скажу больше: мы подняли этот вопрос в Совете безопасности. Были даны соответствующие поручения. Будем применять более эффективные методы борьбы против этого явления", - сказал Пашинян.