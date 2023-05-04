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Пашинян: Проблема распространения наркотиков в Армении стала настолько серьезной, что ею занимается СБ

Пашинян: Проблема распространения наркотиков в Армении стала настолько серьезной, что ею занимается СБ Проблема распространения наркотиков в Армении стала настолько серьезной, что ее решением отныне занимается Совет безопасности.
В регионе
4 мая 2023 г. 03:06
Пашинян: Проблема распространения наркотиков в Армении стала настолько серьезной, что ею занимается СБ

Проблема распространения наркотиков в Армении стала настолько серьезной, что ее решением отныне занимается Совет безопасности.

Как передает Report, об этом на заседании Национального Собрания во время правительственного часа заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

Так, по его словам, оборот наркотиков в Армении постоянно растет, о чем свидетельствуют участившиеся случаи задержания наркокурьеров.

"Скажу больше: мы подняли этот вопрос в Совете безопасности. Были даны соответствующие поручения. Будем применять более эффективные методы борьбы против этого явления", - сказал Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Ermənistanda narkotiklərin dövriyyəsi o qədər ciddiləşib ki, bununla TŞ məşğul olur”

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