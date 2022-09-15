Пашинян призналcя, что не знал о проблеме касок и бронежилетов

Разные виды вооружений имеют свои особенности. Вопрос лишь в том, где и как их эффективнее использовать.

Разные виды вооружений имеют свои особенности. Вопрос лишь в том, где и как их эффективнее использовать.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании Национального Собрания Армении во время правительственного часа заявил 14 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

«Простите, но премьер-министр не обязан читать документ в несколько сотен страниц и говорить: «О Боже! Что тут написано?!». Для этого есть соответствующие ведомства, которые принимают решения. За время моего пребывания в должности премьер-министра все финансовые запросы армии выполнялись», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, именно ВВС должны решать, какую военную авиацию следует приобретать. Для этого они должны оценить свои потребности.

«Ни премьер-министр, ни начальник Генштаба не могут настолько хорошо знать военную авиацию, чтобы единолично принимать решение о закупке СУ-30СМ», - добавил Пашинян.

Глава Правительства также отметил, что, когда Вооруженные силы представили ему план закупки вооружений и военной техники на ближайшие 10 лет (на общую сумму в 12 млрд долларов США), он лишь ответил, что эти средства будут изысканы.

«Когда мне сказали, что для организации питания в армии нужно 15 млрд драмов, я сказал – дадим. Кроме того, 100 млн долларов мы дали для закупки самолетов. Для приобретения снарядов – тоже дадим. Другое дело, что теперь выясняется, что кто-то, получая эти деньги, стирал пыль со снарядов 1973 года, и привозил их на склады Министерства обороны. По крайней мере, об этом свидетельствуют материалы дела. Тем не менее, мы не будем нарушать презумпцию невиновности», - сказал Пашинян.