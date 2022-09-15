О нас

Пашинян призналcя, что не знал о проблеме касок и бронежилетов

Пашинян призналcя, что не знал о проблеме касок и бронежилетов Разные виды вооружений имеют свои особенности. Вопрос лишь в том, где и как их эффективнее использовать.
В регионе
15 сентября 2022 г. 04:12
Пашинян призналcя, что не знал о проблеме касок и бронежилетов

Разные виды вооружений имеют свои особенности. Вопрос лишь в том, где и как их эффективнее использовать.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании Национального Собрания Армении во время правительственного часа заявил 14 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

«Простите, но премьер-министр не обязан читать документ в несколько сотен страниц и говорить: «О Боже! Что тут написано?!». Для этого есть соответствующие ведомства, которые принимают решения. За время моего пребывания в должности премьер-министра все финансовые запросы армии выполнялись», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, именно ВВС должны решать, какую военную авиацию следует приобретать. Для этого они должны оценить свои потребности.

«Ни премьер-министр, ни начальник Генштаба не могут настолько хорошо знать военную авиацию, чтобы единолично принимать решение о закупке СУ-30СМ», - добавил Пашинян.

Глава Правительства также отметил, что, когда Вооруженные силы представили ему план закупки вооружений и военной техники на ближайшие 10 лет (на общую сумму в 12 млрд долларов США), он лишь ответил, что эти средства будут изысканы.

«Когда мне сказали, что для организации питания в армии нужно 15 млрд драмов, я сказал – дадим. Кроме того, 100 млн долларов мы дали для закупки самолетов. Для приобретения снарядов – тоже дадим. Другое дело, что теперь выясняется, что кто-то, получая эти деньги, стирал пыль со снарядов 1973 года, и привозил их на склады Министерства обороны. По крайней мере, об этом свидетельствуют материалы дела. Тем не менее, мы не будем нарушать презумпцию невиновности», - сказал Пашинян.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paşinyan ordunun dəbilqə və zirehli geyim problemindən xəbərsiz olduğunu bildirib

Самое важное

СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
14 сентября 2022 г. 18:22
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
14 сентября 2022 г. 16:20
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
14 сентября 2022 г. 15:13
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
14 сентября 2022 г. 14:15
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
14 сентября 2022 г. 13:11
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
14 сентября 2022 г. 10:32
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне
14 сентября 2022 г. 10:28
Опубликованы новые кадры уничтожения боевых точек Армении
ВидеоОпубликованы новые кадры уничтожения боевых точек Армении
14 сентября 2022 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi