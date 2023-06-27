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Пашинян назвал причины значительных потерь армии Армении во время 44-дневной войны

Пашинян назвал причины значительных потерь армии Армении во время 44-дневной войны Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его армия понесла значительные потери во время 44-дневной войны в 2020 году, и раскрыл причины этого.
В регионе
27 июня 2023 г. 13:36
Пашинян назвал причины значительных потерь армии Армении во время 44-дневной войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его армия понесла значительные потери во время 44-дневной войны в 2020 году, и раскрыл причины этого.

Как сообщает Report, об этом он заявил на заседании комиссии по расследованию 44-дневной войны.

Глава правительства отметил, что самая серьезная проблема была связана с деятельностью вооруженных сил:

"В действиях нашей армии были проблемы. Большая часть наших потерь произошла именно во время смены позиций”.

Н. Пашинян также добавил, что армянской армии не хватало мобильности.

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Версия на английском языке Pashinyan reveals reasons behind his army's losses during 44-day war
Версия на азербайджанском языке Paşinyan 44 günlük müharibə vaxtı ordusunun xeyli itiki verdiyi etiraf edib və bunun səbəblərini açıqlayıb

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