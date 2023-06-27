Пашинян назвал причины значительных потерь армии Армении во время 44-дневной войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его армия понесла значительные потери во время 44-дневной войны в 2020 году, и раскрыл причины этого.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его армия понесла значительные потери во время 44-дневной войны в 2020 году, и раскрыл причины этого.

Как сообщает Report, об этом он заявил на заседании комиссии по расследованию 44-дневной войны.

Глава правительства отметил, что самая серьезная проблема была связана с деятельностью вооруженных сил:

"В действиях нашей армии были проблемы. Большая часть наших потерь произошла именно во время смены позиций”.

Н. Пашинян также добавил, что армянской армии не хватало мобильности.