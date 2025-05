Пашинян: Приветствую решение о проведении саммита ЕПС в Азербайджане в 2028 году

Армения приветствует проведение cаммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в 2028 году.

Как передает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети Х.

"Я приветствую решение о проведении саммита ЕПС в Азербайджане в 2028 году. Важно подчеркнуть, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение ЕПС", - отметил он.

Отметим, что сегодня президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта на своей странице в соцсети Х сообщил о том, что в 2026 году саммит ЕПС пройдет в Армении и Ирландии, в 2027 году - Швейцарии и Греции, а 2028 году - в первой половине в Азербайджане, а во второй половине - в Латвии.

