Пашинян приветствовал "усилия Макрона по установлению мира на Южном Кавказе"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за усилия по установлению мира на Южном Кавказе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за усилия по установлению мира на Южном Кавказе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Хочу еще раз поблагодарить дружественную Францию и вас лично за усилия и поддержку, направленные на укрепление суверенитета Армении, устойчивости и демократии в нашей стране, а также установление прочного и справедливого мира в регионе Южного Кавказа", - написал Пашинян в поздравлении Макрону по случаю дня его рождения.

По его словам, в период президентства Макрона "особые отношения между Арменией и Францией" достигли нового уровня стратегического партнерства.

Также Пашинян выразил надежду на визит Макрона в Армению в 2025 году.