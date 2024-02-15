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Пашинян примет участие в саммите по атомной энергетике в Брюсселе

Пашинян примет участие в саммите по атомной энергетике в Брюсселе Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в саммите по атомной энергетике, который пройдет в Брюсселе.
В регионе
15 февраля 2024 г. 14:00
Пашинян примет участие в саммите по атомной энергетике в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в саммите по атомной энергетике, который пройдет в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Бельгии в Армении Эрик де Мюнк.

"21 марта в Брюсселе организуется саммит, посвященный атомной энергетике, свое участие в котором уже подтвердил премьер-министр Никол Пашинян. Он в это время будет находиться в Брюсселе, и сможет встретиться с представителями властей Бельгии", - сказал он.

Саммит, посвященный атомной энергетике, пройдет в Брюсселе 21-22 марта. Международное агентство по атомной энергии сообщает, что это будет первый саммит, посвященный атомной энергетике. Сопредседателями саммита будут гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Brüsseldə keçiriləcək nüvə enerjisi sammitində iştirak edəcək
Версия на английском языке Pashinyan to attend nuclear energy summit in Brussels

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