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Пашинян примет участие в саммите Европейского политического сообщества

Пашинян примет участие в саммите Европейского политического сообщества Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 18 июля в Лондоне.
В регионе
15 июля 2024 г. 20:55
Пашинян примет участие в саммите Европейского политического сообщества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 18 июля в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

"С 15 июля до 12 августа премьер-министр Никол Пашинян будет находиться в отпуске. Отпуск прервется из-за запланированного на этой неделе четвертого саммита Европейского политического сообщества в Лондоне", - сообщила она.

По ее словам, большую часть отпуска Пашинян проведет в Армении, во время которого запланированы его визиты в Тавушскую и Армавирскую области.

ЕПС было создано Евросоюзом и предназначено для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС.

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