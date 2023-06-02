Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана

В правительстве Армении подтвердили участие премьер-министра республики Никола Пашиняна в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В правительстве Армении подтвердили участие премьер-министра республики Никола Пашиняна в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал NTV сообщил, что Пашинян, возможно, прибудет 3 июня в Анкару для участия в церемонии инаугурации.

28 мая по окончании предварительного подсчета голосов во втором туре выборов президента Пашинян поздравил Эрдогана на своей странице в Twitter, выразив готовность к совместной работе ради полной нормализации отношений между странами.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 глав государств и 45 министров примут участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится в Анкаре 3 июня.