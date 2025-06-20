Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом

Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян написала в соцсети.

"Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом. В международном аэропорту Стамбула премьер-министра Армении встретила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи", - отметила она.

Она добавила, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с армянским премьером состоится в пятницу вечером.

Пашинян в Стамбуле также встретится с представителями местной армянской общины.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что в составе возглавляемой Пашиняном делегации в Стамбул прибыли глава МИД Арарат Мирзоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян.