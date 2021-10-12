Пашинян прибыл в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Россию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что формат переговоров Путина и Пашиняна предполагает беседу и рабочий обед.

На переговорах Путина и Пашиняна планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности в регионе.