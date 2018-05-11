Пашинян представит Армению на саммите ЕАЭС в Сочи

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Правительство Армении приняло решение, что страну на саммите ЕАЭС в Сочи будет представлять премьер Никол Пашинян, а не президент Армен Саркисян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на заседании в парламенте Армении.

Отметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил о планировании встречи российского президента Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном на полях саммита ЕАЭС 14 мая. В свою очередь Н.Пашинян подтвердил свою готовность встретиться с В.Путиным.