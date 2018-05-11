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    Пашинян представит Армению на саммите ЕАЭС в Сочи

    Докладчиком по участию Армении в саммите ЕАЭС выступил и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Правительство Армении приняло решение, что страну на саммите ЕАЭС в Сочи будет представлять премьер Никол Пашинян, а не президент Армен Саркисян. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на заседании в парламенте Армении.

    Отметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил о планировании встречи российского президента Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном на полях саммита ЕАЭС 14 мая. В свою очередь Н.Пашинян подтвердил свою готовность встретиться с В.Путиным.

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