Пашинян предрек резкое ухудшение ситуации с COVID-19 в Армении

В Армении растет число случаев коронавирусной инфекции из-за несоблюдения гражданами режима самоизоляции, ситуация в стране может резко ухудшиться. Как передает Report, c таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что после того, как правительство решило постепенно ослаблять экономические ограничения, на улицах Еревана стало больше людей, при этом они не соблюдают социальную дистанцию.

"Если так будет продолжаться, у нас резко ухудшится ситуация и мы просто будем вынуждены опять выбрать путь ограничений", — подчеркнул Пашинян.

По данным министерства здравоохранения Армении, по состоянию на 13 мая, в стране 3 718 человек заболели COVID-19, скончались 48.