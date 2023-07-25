Пашинян: Повестка переговоров с Азербайджаном на всех площадках одинакова

Независимо от места встречи переговорщики не меняются, то есть переговоры ведутся в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Армении и Азербайджане.

Независимо от места проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией их повестка не меняется. Переговоры ведутся на разных площадках: в Москве, и в Вашингтоне и в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись вопроса о том, остаются ли приоритеты одинаковыми на встречах в Вашингтоне, Брюсселе, Москве.

"В этом контексте я говорю, что нам нужно иметь успех на переговорах. Повестка дня никоим образом не меняется, принципиальные вопросы не меняются, логика дискуссии не меняется", - сказал он.

Что касается ожиданий от сегодняшней трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна в Москве, то Пашинян сказал, что он ждет от Мирзояна прогресса в согласовании еще нескольких статей возможного мирного договора с Баку.