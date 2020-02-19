Пашинян потребовал уволить двух высокопоставленных военных

Администрация президента Армении получила из аппарата премьер-министра республики предложение об отправке в отставку начальника Военной полиции, полковника Артура Багдасаряна и начальника Управления по морально-психологическому обеспечению ВС Алексана Алексаняна. Как передает Report cо ссылкой на "Новости Армении", об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.
Отмечается, что у президента Армении Армена Саркисяна есть срок в три дня, чтобы его подписать.
Ранее Пашинян объявил о кадровых чистках в армянской армии.