Пашинян потребовал уволить двух высокопоставленных военных

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Администрация президента Армении получила из аппарата премьер-министра республики предложение об отправке в отставку начальника Военной полиции, полковника Артура Багдасаряна и начальника Управления по морально-психологическому обеспечению ВС Алексана Алексаняна. Как передает Report cо ссылкой на "Новости Армении", об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Отмечается, что у президента Армении Армена Саркисяна есть срок в три дня, чтобы его подписать.

Ранее Пашинян объявил о кадровых чистках в армянской армии.