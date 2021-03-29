О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пашинян потребовал усилить меры по борьбе с коронавирусом в Армении

Пашинян потребовал усилить меры по борьбе с коронавирусом в Армении Ситуация с эпидемией коронавируса в Армении остается напряженной
В регионе
29 марта 2021 г. 17:00
Пашинян потребовал усилить меры по борьбе с коронавирусом в Армении
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне роста в стране числа случаев заражения коронавирусом потребовал от соответствующих ведомств усилить меры, направленные на ограничение распространения заболевания. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

Премьер-министр поручил усилить проверки, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте, продолжить информирование населения о распространении культуры ношения маски, сосредоточиться на приобретении новых партий вакцин", - отмечается в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Как отмечается в релизе, министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что "сравнение показателей за последние семь дней вызывает беспокойство, ситуация с эпидемией коронавируса в Армении остается напряженной, она будет ухудшаться, если не будут ужесточены меры контроля"

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
23 марта 2021 г. 13:20
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
25 марта 2021 г. 15:06
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
26 марта 2021 г. 18:11
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
24 марта 2021 г. 12:50
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Минобороны Армении обнародовало количество раненых в войне
Минобороны Армении обнародовало количество раненых в войне
28 марта 2021 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi