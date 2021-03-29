Пашинян потребовал усилить меры по борьбе с коронавирусом в Армении

Ситуация с эпидемией коронавируса в Армении остается напряженной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне роста в стране числа случаев заражения коронавирусом потребовал от соответствующих ведомств усилить меры, направленные на ограничение распространения заболевания. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

Премьер-министр поручил усилить проверки, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте, продолжить информирование населения о распространении культуры ношения маски, сосредоточиться на приобретении новых партий вакцин", - отмечается в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Как отмечается в релизе, министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что "сравнение показателей за последние семь дней вызывает беспокойство, ситуация с эпидемией коронавируса в Армении остается напряженной, она будет ухудшаться, если не будут ужесточены меры контроля"